  4. Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
20.02.2026
$2,45 млн
08.04.2025
$2,11 млн
;
5
ID: 25701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Для продажи - девять 4 частей рядом с морем с паркингом, террасами и пещерами Площадь: 92 м2 + 8 м2 террасы Тихая улица рядом с Royal Beach 3 спальни (одна с приютом) 2 ванные комнаты 2 туалета Новое здание Парковка пещера Стоимость: ILS 7 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Realting.com
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации