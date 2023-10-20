Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Для продажи - девять 4 частей рядом с морем с паркингом, террасами и пещерами Площадь: 92 м2 + 8 м2 террасы Тихая улица рядом с Royal Beach 3 спальни (одна с приютом) 2 ванные комнаты 2 туалета Новое здание Парковка пещера Стоимость: ILS 7 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита