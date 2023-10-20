  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Нетания, Израиль
от
$1,82 млн
20.02.2026
$1,82 млн
20.05.2025
$1,63 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 26020
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Español Español
Большой потенциал. 124 м2 согласно Арноне. Терраса. Парковка Дуплекс 4,5 штук, включая mamad Полный вид на море потрясающий.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$815,100
Жилой квартал Magnifique 2 pieces comme neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,568
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,82 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Показать все Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
4 комнаты терраса сокка Небольшое здание Четвертый этаж соседний погреб агамим Вид на парк Здание чувствует Хороший промоутер
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Показать все Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Квартира 4,5 номера, после ТАМА 38 Отремонтированная до высокого уровня, большая современная кухня, просторная гостиная, балкон из гостиной, 3 большие спальни, мастер-люкс, 4 квадратных метра сокка, размер, 3 направления воздуха, лифт Шаббат Возможность мебели и многое другое
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации