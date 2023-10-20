  1. Realting.com
Жилой квартал Bonne occasion

Ашкелон, Израиль
от
$467,115
20.02.2026
$467,115
16.03.2025
$418,541
24.02.2025
$419,733
04.02.2025
$412,879
26.12.2024
$414,369
ID: 23600
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
