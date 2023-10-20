Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595

Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает: 5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на террасу площадью 14 м2 с потрясающим беспрепятственным видом. 4 комфортабельных номера, в том числе мастер-люкс для вашей конфиденциальности. Современная открытая кухня, идеально подходит для любителей еды. Выделенная прачечная для удобства. Спортивная комната в здании для поддержания вашей физической формы каждый день. Шаббатный лифт и интерком, обеспечивающие комфорт и безопасность. Централизованный кондиционер и индивидуальное газовое отопление для оптимального комфорта в любой сезон. Двойная экспозиция обеспечивает исключительную природную яркость и спокойную атмосферу. Просторный подвал и парковка на 2 машины, редкость в Иерусалиме. Расположенная в тихой обстановке, эта квартира сочетает в себе роскошь, комфорт и функциональность. Не упустите возможность стать владельцем этого исключительного имущества в Хар-Хома.