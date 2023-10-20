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Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$876,408
03.03.2025
$876,408
12.02.2025
$878,904
11.02.2025
$864,552
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6
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ID: 24972
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает: 5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на террасу площадью 14 м2 с потрясающим беспрепятственным видом. 4 комфортабельных номера, в том числе мастер-люкс для вашей конфиденциальности. Современная открытая кухня, идеально подходит для любителей еды. Выделенная прачечная для удобства. Спортивная комната в здании для поддержания вашей физической формы каждый день. Шаббатный лифт и интерком, обеспечивающие комфорт и безопасность. Централизованный кондиционер и индивидуальное газовое отопление для оптимального комфорта в любой сезон. Двойная экспозиция обеспечивает исключительную природную яркость и спокойную атмосферу. Просторный подвал и парковка на 2 машины, редкость в Иерусалиме. Расположенная в тихой обстановке, эта квартира сочетает в себе роскошь, комфорт и функциональность. Не упустите возможность стать владельцем этого исключительного имущества в Хар-Хома.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$876,408
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