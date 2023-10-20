Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595

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Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает:
5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на террасу площадью 14 м2 с потрясающим беспрепятственным видом.
4 комфортабельных номера, в том числе мастер-люкс для вашей конфиденциальности.
Современная открытая кухня, идеально подходит для любителей еды.
Выделенная прачечная для удобства.
Спортивная комната в здании для поддержания вашей физической формы каждый день.
Шаббатный лифт и интерком, обеспечивающие комфорт и безопасность.
Централизованный кондиционер и индивидуальное газовое отопление для оптимального комфорта в любой сезон.
Двойная экспозиция обеспечивает исключительную природную яркость и спокойную атмосферу.
Просторный подвал и парковка на 2 машины, редкость в Иерусалиме.
Расположенная в тихой обстановке, эта квартира сочетает в себе роскошь, комфорт и функциональность. Не упустите возможность стать владельцем этого исключительного имущества в Хар-Хома.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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БЖ
Невероятная 5-комнатная квартира!
Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей.
Характеристики:
- Очень красивая квартира 110 м2,
- Терраса 10 м2, открытая юго-восточ…