  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
26.08.2025
$1,10 млн
14.07.2025
$1,03 млн
;
5
ID: 26877
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включает в себя 25 квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус. Наружное природное каменное покрытие Три квартиры на этаже Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 6 метров и спроектировано архитектором 2 лифта, включая хаббатский Подземное парковочное место Доставка в течение 30 месяцев Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,63 млн
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,64 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$876,000
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$396,000
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Нетания, Израиль
от
$1,20 млн
Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и…
Ашдод, Израиль
от
$1,02 млн
Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 терр…
Тель-Авив, Израиль
от
$3,63 млн
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир прост…
