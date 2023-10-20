Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem

Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом. Немедленный вход, фотографии по запросу Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут. Кондиционер, напольное отопление, интерком, мамад, Крытая парковка, 4 лифта, в том числе 2 из Шаббата. Цена: 3 400 000 шт. (не включая агентские сборы) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле