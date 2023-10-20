Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem

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Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом.
Немедленный вход, фотографии по запросу
Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут.
Кондиционер, напольное отопление, интерком, мамад,
Крытая парковка, 4 лифта, в том числе 2 из Шаббата.
Цена: 3 400 000 шт.
(не включая агентские сборы)
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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