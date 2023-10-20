Жилой квартал Emplacement ideal

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В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая.
В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом.
2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната.
Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных, имеющих крытое место для парковки (зарегистрировано в кадастре),
Идеальное расположение, недалеко от улицы Дерех Бет Лехем, в 3 минутах ходьбы от Бет Ханацив, где есть рестораны, медицинские услуги, банк и другие!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом центре города у подножия трамвая, между рынком Magane yeouda и кикат-Цион: 2-комнатная квартира как новая в стоячем здании доставлена несколько лет назад, 3 лифта Chabat, вестибюль.
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