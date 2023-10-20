Жилой квартал Emplacement ideal

В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая. В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом. 2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната. Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных, имеющих крытое место для парковки (зарегистрировано в кадастре), Идеальное расположение, недалеко от улицы Дерех Бет Лехем, в 3 минутах ходьбы от Бет Ханацив, где есть рестораны, медицинские услуги, банк и другие!