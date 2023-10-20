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Жилой квартал Emplacement ideal

Иерусалим, Израиль
от
$632,025
02.04.2025
$632,025
24.02.2025
$633,825
04.02.2025
$623,475
;
7
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ID: 24763
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая. В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом. 2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната. Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных, имеющих крытое место для парковки (зарегистрировано в кадастре), Идеальное расположение, недалеко от улицы Дерех Бет Лехем, в 3 минутах ходьбы от Бет Ханацив, где есть рестораны, медицинские услуги, банк и другие!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
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