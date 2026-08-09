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Квартиры в Хадере, Израиль

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48 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Просторная 4-комнатная квартира в Хадере Предлагается светлая и просторная квартира по адре…
$700,000
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходну…
$815,850
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недав…
$895,770
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
БЖ В самом центре города Хадера, великолепный и редкий продукт! Рядом со всеми удобствами, с…
$662,670
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 113 м²
БЖ Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! В Хадере, в востребованном районе Эйн-Хаям, в рамках …
$779,220
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 124 м²
БЖ Вы хотите владеть Израилем в 2026 году? RE/MAX Hadera предлагает новый проект под назван…
$862,470
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Квартира 2 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$479,520
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 104 м²
В проекте известного промоутера AURA. Аура, владелица многих квартир в городе Хадера. Все ма…
$782,550
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 115 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно превосходную семейную квартиру в главном пр…
$869,710
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 178 м²
Ссылка: HD 109 Красивый пентхаус Девять спонсоров 5 штук 178 м2 + терраса 96 м2 Возможность …
$2,16 млн
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
БЖ Мечтаете об уникальной, великолепной, изысканной квартире с большой террасой в качестве б…
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Ссылка: HD 108 Красивый двухэтажный проект в новом районе Хадера Загородный клуб строится в …
$909,090
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
- Возможность не упустить в Хадере! ✨По этой цене становится трудно найти квартиру, предлага…
$729,270
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Отличное дело! В центре Хадеры – современное здание, поставленное в 2021 году. 4 комнаты, 10…
$725,940
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
БЖ Новая эксклюзивность франкоязычного отдела RE/MAX Hadera: квартира как новые 4 комнаты, п…
$695,970
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в н…
$806,731
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Для продажи - хорошее исключение в Хадере Относитесь к уникальной жилой среде в этой исключ…
$920,693
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Б.Х. ? Новая эксклюзивность! Ищете новую 3-комнатную квартиру с террасой с панорамным видо…
$682,650
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$662,670
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
БЖ ✨ Новая программа в эксклюзивном Вейцманском районе Хадеры! Есть классические проекты, и…
$699,300
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в…
$762,570
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 113 м²
БЖ Новая эксклюзивность в RE/MAX Hadera, наша любовь к немедленному захвату, в рамках прести…
$749,250
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Ссылочный HD 107 Район Эйн-Айам Высокая стоящая башня Доставка башни: Спортивная комната, ко…
$905,760
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пе…
$854,715
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Невероятный пентхаус из 5 штук! БЖ В самом центре города, рядом с удобствами, магазинами и …
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивом 3,5-комнатном…
$899,100
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
БЖ RE/MAX Hadera предлагает эксклюзивные 5 современных номеров в престижном религиозном райо…
$680,773
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» …
$1,23 млн
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный …
$825,840
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Б.Х. ? Новая эксклюзивность! Продается: Превосходная отремонтированная 5-комнатная квартир…
$862,470
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Параметры недвижимости в Хадере, Израиль

с видом на море
Недорогая
Элитная
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