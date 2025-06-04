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Квартиры в Раанане, Израиль

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Квартира с 3 комнатами с 2 ванными комнатами. Современное здание. 2 лифта (включая 1 шаббат)…
$884,835
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Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
очень красивый 6-комнатный пентхаус. (273 м2 Арнона) Один наверху. Очень вложен. комната без…
$2,38 млн
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Расположен в новом районе Neot Sade недалеко от загородного клуба. Очень красивая квартира и…
$1,29 млн
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Исключительно.... Красивая 5-комнатная квартира, расположенная в центре города Раанана. очен…
$1,37 млн
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