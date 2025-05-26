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Квартиры в Тель-Авиве, Израиль

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109 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Красивая квартира на продажу на улице короля Георга перед площадью Массарик. На 3 этаже крас…
$870,790
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Красивые 3,5 номера на продажу Бульвар Нордау в здании после Тама. Первый этаж с лифтом. 2 с…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Эта квартира в европейском стиле, расположенная в очаровательном и центральном районе Начала…
$2,39 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Для продажи - АПАРТАМЕНТ 3 ЧАСТЫ В СЕРДЦЕ НЕВЫ ЦЕДЕК 1-й этаж жилая площадь 64 м2 + два бал…
$1,83 млн
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Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Продается Арнон Стрит! Расположен на старом севере Тель-Авива, недалеко от моря! Красивая 3…
$1,35 млн
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Нахалат Беньямин Улица в двух шагах от Неве Цедек В возвышенном здании в центре кафе и ресто…
$1,57 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Эта эксклюзивная двухкомнатная квартира, расположенная в самом сердце тихой дороги Раши в Те…
$1,37 млн
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 190 м²
УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ • 3 штуки • 2 спальни • 1 р…
$2,67 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверх…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Peer Real Estate представляет эксклюзивную квартиру для продажи в парке Цамерет, Тель-Авив. …
$1,57 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда 2-й этаж из …
$2,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Эта квартира с садом, расположенная в самом сердце старого севера Тель-Авива, является замеч…
$2,13 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленно…
$1,77 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 229 м²
Эта исключительная 3-комнатная квартира расположена в престижном жилом комплексе в самом сер…
$4,44 млн
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Квартира 8 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 8 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 8
Площадь 569 м²
Эта исключительная недвижимость сочетает в себе современную роскошь с вневременным дизайном …
$18,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Совершенно новая квартира в роскошном жилом комплексе, расположенном в самом сердце Тель-Ави…
$1,39 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Эта роскошная квартира с видом на море в башне Арлозорова 17 предлагает непревзойденный жизн…
$9,27 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Улица Нахалата Беньямина 116 Продается эксклюзивный Недавнее здание 2.5 штуки, преобразован…
$828,655
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
$1,05 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район Большая 3-комнатная квартир…
$1,85 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на Старом Севере! В идеальном месте на Старом Севере, в северной части ули…
$1,89 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$2,65 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
New, incredible project for sale on the famous Montefiore Street, right next to Allenby- whi…
$1,30 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 193 м²
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов Расположенный недалеко от …
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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