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Квартиры в Цфат, Израиль

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Цфат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Цфат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не просто выбор квартиры. Э…
$583,840
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Квартира 5 комнат в Цфат, Израиль
Квартира 5 комнат
Цфат, Израиль
Число комнат 5
Площадь 126 м²
Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не просто выбор квартиры. Э…
$606,800
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Квартира 3 комнаты в Цфат, Израиль
Квартира 3 комнаты
Цфат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не просто выбор квартиры. Э…
$519,880
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