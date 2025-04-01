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Квартиры в Эйлат, Израиль

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
$589,890
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Квартира 4 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Артикул: EL 107 В престижной резиденции с: общим бассейном, тренажерным залом, сауной и смо…
$772,475
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Квартира 2 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 2 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Артикул: EL 104 Район: Шаамон, в одном из самых престижных районов Эйлата. 3-этажное здание…
$393,260
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Квартира 4 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Артикул: EL 108 В новом проекте В этом проекте мы продаем два типа 4-комнатных и один 3-ком…
$575,845
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Квартира 2 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 2 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 2
Площадь 41 м²
СДАЧА НОВЫХ 2П-3П КВАРТИР ЗА 24 МЕСЯЦА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ХОРОШАЯ ДОХОДНОСТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ
$404,496
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