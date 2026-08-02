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Квартиры в Emek Hefer Regional Council, Израиль

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20 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,83 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 186 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,08 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,33 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,25 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$3,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,62 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,12 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя о…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,85 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,40 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,37 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,47 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,99 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,10 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,66 млн
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Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$1,38 млн
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Параметры недвижимости в Emek Hefer Regional Council, Израиль

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