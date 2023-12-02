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Квартиры в Хайфский округ, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Хадера, Израиль
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Хадера, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Apartments for sale on the sea in the city of Hadera in a luxury development with pool, gym,…
€928,067
в месяц
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Параметры недвижимости в Хайфский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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