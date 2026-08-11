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Квартиры в Хайфском округе, Израиль

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Хадера
47
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69 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Просторная 4-комнатная квартира в Хадере Предлагается светлая и просторная квартира по адре…
$700,000
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за цент…
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$390,780
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Исключительная ставка, значительно ниже, чем у промоутера! Добро пожаловать в проект Aura, …
$694,720
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Ссылка: HD 108 Красивый двухэтажный проект в новом районе Хадера Загородный клуб строится в …
$941,880
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Б.Х. ? Новая эксклюзивность! Ищете новую 3-комнатную квартиру с террасой с панорамным видо…
$684,700
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Для продажи - хорошее исключение в Хадере Относитесь к уникальной жилой среде в этой исключ…
$920,693
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$831,660
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$601,200
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Квартира 2 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$494,320
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$347,026
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Невероятный пентхаус из 5 штук! БЖ В самом центре города, рядом с удобствами, магазинами и …
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$374,080
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходну…
$818,300
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
БЖ RE/MAX Hadera предлагает эксклюзивные 5 современных номеров в престижном религиозном райо…
$680,773
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
- Возможность не упустить в Хадере! ✨По этой цене становится трудно найти квартиру, предлага…
$731,460
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Отличное дело! В центре Хадеры – современное здание, поставленное в 2021 году. 4 комнаты, 10…
$728,120
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$354,040
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Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 178 м²
Ссылка: HD 109 Красивый пентхаус Девять спонсоров 5 штук 178 м2 + терраса 96 м2 Возможность …
$2,17 млн
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» …
$1,24 млн
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$340,680
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
БЖ ✨ Новая программа в эксклюзивном Вейцманском районе Хадеры! Есть классические проекты, и…
$701,400
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$377,754
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-ком…
$701,400
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$343,686
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$337,006
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Квартира 2 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр с…
$340,680
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Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Б.Х. ? Новая эксклюзивность! Продается: Превосходная отремонтированная 5-комнатная квартир…
$865,060
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Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
БЖ Новая эксклюзивность франкоязычного отдела RE/MAX Hadera: квартира как новые 4 комнаты, п…
$698,060
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Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пе…
$854,715
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Параметры недвижимости в Хайфском округе, Израиль

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