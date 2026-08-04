Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Региональный совет Мате-Йехуда
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

;
Квартира Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 151 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,81 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$3,23 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 3 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,02 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 2 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$951,200
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 4 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,74 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,51 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 2 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$869,200
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 4 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 4
Площадь 131 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,54 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 108 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,40 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 4 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,46 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 4 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,55 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 4 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 4
Площадь 103 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,34 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 2 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$900,032
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 2 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$908,560
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 2 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$842,960
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,55 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти