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Квартиры в Ашдод, Израиль

пентхаусы
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137 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Артикул: AS 942 Район: Йод Бет Бутиковое здание 4 комнаты, включая мамад Площадь: 120 м2 Те…
$702,250
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 136 м²
Ссылка: AS 904 Маарский район Великолепные 5 шт. 136 м2 + 15 м2 терраса. 8 этаж 4 лифта …
$1,04 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Артикул: AS 732 Район: Алеф Тама 38 дом Новый 5-комнатный пентхаус (включая мамад) от Каблан…
$828,655
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Квартира 6 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Артикул: AS 775 Район: Город 8-этажное здание по 2 квартиры на уровне. Уровень сада из 6 ком…
$1,18 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Артикул: AS 757 Район: Алеф В 6-этажном доме Новый 5-комнатный уровень сада Площадь помещени…
$814,610
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Ссылка: AS 903 Алефский район Дом с ремонтом после тама 38 4 комнатная квартира 130 м2 + т…
$744,385
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Пентхаус 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Пентхаус в Ашдоде с прекрасным видом на море. Стратегическое расположение. 5 комнат преобраз…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Величественные 5 номеров трансформируются в 4 в Ашдоде «Мар», высокое положение, высокий эта…
$1,19 млн
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Артикул: AS 925 Далетский район Идеально для инвестора Тама 38 в разработке (готовность ч…
$477,530
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Очень редко!!!! В резиденции Сарфати, на улице Исход, у пристани, 4-комнатная квартира с тер…
$1,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Артикул: AS 918 Тет Вавский район 100 м2 + терраса 10 м2 1 этаж Лифт Полностью отремонти…
$758,430
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Квартира 6 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 177 м²
Артикул: AS 953 Район: Город Очень красивые 6 штук, включая мамад. Площадь помещения 177 м2.…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Сделка на данный момент, 4-комнатная квартира в городе Ашдод по действительно выгодной цене.…
$646,070
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Величественная 5-комнатная квартира в Ашдоде "Youd Bet", очень просторная 160м2 с террасой 2…
$699,441
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Ссылка: AS 888 Район: Тет Вав Рю Тель Хей 3,5 комнаты, включая мамад Площадь помещения 120 м…
$646,070
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Ссылка: AS 961 Район: Далет Здание после тама Великолепный 5-комнатный пентхаус, включая ма…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Ссылка: AS 962 Район: Юд Алеф, самый востребованный район, рядом со всеми удобствами Красива…
$637,643
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Хорошая сделка!!! Красивая 5-комнатная квартира в самом центре города, полностью отремонтиро…
$528,092
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 142 м²
Артикул: AS 943 Продается новая квартира в новом проекте Район: Маар 5 штук, включая мамад П…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Ссылка: AS 905 Марина район Великолепные 4,5 комнаты по 144 м2 + терраса. 6 этаж из 18. 3…
$924,161
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Ссылка: AS 955 Рядом с городом и всеми удобствами Новое здание с 2023 года 4 комнаты полност…
$814,610
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Ссылка: 1718 Квартир: Марина Хорошие 3 номера, включая Мамад Частично меблирован Поверхност…
$1,826
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Артикул: AS 957 Район: Рядом со всеми удобствами. 8-этажное бутиковое здание Великолепные …
$997,195
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 145 м²
$898,880
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
$485,957
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 149 м²
Ссылка: AS 908 Марина район 4 шт. 149 м2 + 2 террасы 9 этаж 2 лифта Мамад На данный м…
$926,970
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Ссылка: AS 884 Район: Юд Зейн Высокое здание Великолепные 5 номеров, включая мамад. Площад…
$1,29 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Gunshot !! For sale rue Rogozin apartment to renovate sea view! The value of this product on…
$660,115
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Ссылка: как 968 Quartier: Дале, близко ко всем удобствам, напротив парка Ашдода Ям Хорошие 4…
$828,655
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Артикул: AS 737 Район: Йод Бет 9-этажное здание Роскошный дуплекс на 5,5 комнат на уровне с…
$983,150
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