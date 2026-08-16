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Квартиры в Бейте-Шемеше, Израиль

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бейт-Шемеш, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт-Шемеш, Израиль
Число комнат 4
Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный…
$878,800
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Квартира 3 комнаты в Бейт-Шемеш, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бейт-Шемеш, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный…
$743,600
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Квартира 5 комнат в Бейт-Шемеш, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт-Шемеш, Израиль
Число комнат 5
Площадь 123 м²
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскош…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Бейте-Шемеше, Израиль

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