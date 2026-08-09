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Квартиры в Бате-Яме, Израиль

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пентхаусы
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136 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Источник: BY 239 Район: Центр города, Рамат Ханасси, недалеко от магазинов, общественного тр…
$652,680
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание посл…
$666,000
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлен…
$682,650
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Доброе утро! БАТ ЯМ КУАРТИЕР АЛЛОЗОРОВ ПРОЧЕ ДЕ ЛА МЕР, ДУ ТРАМВЕЙ, ДЕС ЭКОЛЕС И ДЕС КОММЕРК…
$772,560
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Продается в Бат-Яме, в роскошных башнях проекта Ям, всего в 50 метрах от моря, в нескольких …
$866,711
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося ра…
$982,350
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Источник: BY 186 Проект «Тама» 38 Местонахождение: В отличном месте, тихом и семейном, котор…
$785,880
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 197 м²
В современной башне, обращенной к морю. Пентхаус 5 номеров 165 м2 + терраса 31,5 м2. Высоко …
$2,50 млн
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 123 м²
Источник: BY 234 Новый проект Bat Yam Район: Парк Хайам, в 5 минутах от пляжа 18-этажное зда…
$1,28 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,13 млн
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 65 м²
БАТ ЯМ - В идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа и популярной набережной города! Нах…
$548,817
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, пр…
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,17 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 12/20
Продаётся просторная и современная квартира в одном из самых востребованных районов Бат-Яма …
$1,000,000
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Источник: BY 202 Продается в проекте Тама 38 на Бат Ям, недалеко от центра и моря. Здание им…
$694,638
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой ср…
$616,050
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 157 м²
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, пр…
$2,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Продается эксклюзивно - Недавняя квартира, Бат Ям Редкая возможность жить в мире в сердце Ба…
$732,267
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$804,528
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$818,847
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося ра…
$616,050
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
В лучшем месте Бат-Яма, всего в 7 минутах от Тель-Авива, в 200 метрах от трамвая и в 50 метр…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,33 млн
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося ра…
$1,65 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Источник: BY 235 Девятый проект Район: центр города, трамвай вниз по зданию Красивый вид на …
$815,850
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Для продажи - Ривьера Прожект Бен Гурион, Бат Ям - Полный морской обзор Гарантия жизни Экск…
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Источник: BY 237 Район: центр города, в 5 минутах от моря, торговые центры и трамвай Хорошие…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Бате-Яме, Израиль

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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