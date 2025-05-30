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Квартиры в Харише, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Хариш, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хариш, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 4 КОМНАТЫ В СОВРЕМЕННОМ ЗДАНИИ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ВИД. БОЛЬШАЯ ТЕРРАСА…
$463,485
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