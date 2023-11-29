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Квартиры в Тель-Авивский округ, Израиль

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45 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,57 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€967,481
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
€911,881
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€1,51 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,14 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,45 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side
Бат-Ям, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
New, luxurious residential towers made of two buildings with 24 stories near the sea in bat-…
€903,799
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€1,40 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная квартира на продажу с удивительным, беспрепятственным видом на море, в одной из са…
€3,80 млн
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Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,69 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,29 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Прекрасная новая квартира в престижной башне высокой линии прямо у знаменитой Бурсы в Рамат-…
€1,57 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый роскошный проект в здании для консервации с различными единицами для продажи - заверше…
€954,010
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Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,57 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€2,65 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,17 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,59 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,67 млн
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
НОВЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛИСТИНГ – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА П…
€764,187
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
  Собственный кусочек истории Тель-Авива.  Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в …
€1,11 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,26 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,11 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ ЗДАНИЕ БУТИКА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ –  Роскошный бутик-пр…
€7,15 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,64 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
€1,21 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
€844,770
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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