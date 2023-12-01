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Квартиры в Рамат-Ган, Израиль

четырехкомнатные
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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Роскошный эксклюзивный листинг- 2 пентхауса на 30-м этаже престижной башни Elite в Рамат Ган…
€2,72 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Прекрасная новая квартира в престижной башне высокой линии прямо у знаменитой Бурсы в Рамат-…
€1,58 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Эксклюзивный листинг - пентхаус на продажу в Рамат Ган. Потрясающий дуплексный пентхаус …
€1,18 млн
в месяц
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