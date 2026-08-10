Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Рамат-Гане, Израиль

;
пентхаусы
4
четырехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Источник: RG 114 Новый качественный проект в Рамат Гане Район: центр города, недалеко от пар…
$1,57 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 3 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
En plein cœur de Ramat Gan 72 m² + balcon Ascenseur + mamad + parking Superbe investissement
$889,110
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 3 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Ссылка: RG 101 Расположен в центре города, недалеко от крупных улиц, таких как Харо и Герцль…
$989,010
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 4
Площадь 171 м²
Эта роскошная квартира, расположенная в знаменитой башне Пивко, в районе Харузим Рамат-Гана,…
$2,68 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Ссылка: RG 113 Район: Рамат Ган, очень тихая улица Идеально подходит для инвестиций или Аля …
$1,07 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 1 комната
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Продолжающийся
$326,891
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 4
Площадь 131 м²
На входе в TLV Стоящее здание 4 номера + балкон 124м2 + 7м2 терраса Лифт и частная парковка
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 3 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Ссылка: RG 103 Расположен в юго-центральной части города, недалеко от комплекса Merom Nave, …
$795,204
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Квартира на продажу в Рамат-Гане, в районе Бурсе, на границе Тель-Авива. Красивый тур с охра…
$1,63 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 136 м²
Ссылка: RG 104 В новом районе Йехуд, недалеко от Рамат-Гана, с парком, ганимом и спортзалом …
$1,11 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 2 комнаты
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Последняя квартира. Хорошее агентство. центральный
$653,782
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Ссылка: RG 115 Район: центр города, недалеко от фондовой биржи и трамвайной станции Высокая …
$3,50 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
В жилом районе Ramat gan Exchange Исключительный роскошный пентхаус 29-й и последний этаж 20…
$3,30 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 1 комната
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Небольшая квартира рядом с университетом и больницей Смотритель, лобби, магазины, парковка, …
$253,416
Оставить заявку
Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 4 спальни
Рамат-Ган, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Lovely new apartment in the prestigious high-line tower right at the famous Bursa in Ramat G…
$1,70 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти