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Квартиры в Южном округе, Израиль

Ашкелон
21
Arava Tichona Regional Council
14
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36 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Продается квартира 140 м2 5 штук Очень просторные комнаты 2 балкона Великолепный вид на горо…
$587,081
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
В Неве Дкалим уровень сада из 4 комнат в тихом районе
$477,530
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Красивая 4-комнатная квартира недалеко от моря с открытым видом на море
$474,721
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ AVI 052266615 5 НОМЕРОВ ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД НА МОРЕ
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 131 м²
в Афридаре, в центре, все удобства, 5-комнатная квартира на нижнем этаже доступна сразу
$519,665
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 131 м²
В афридаре 4 комнаты рядом с магазинами с видом на открытое море
$528,092
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
В Барнеа 4-комнатная квартира с видом на море, в очень хорошем состоянии
$519,665
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
2 apartments for sale in the heart of Tel-Aviv, on Nachmani Street at the corner of Ahad Haa…
$1,30 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 131 м²
В Барнеа красивая просторная 5-комнатная квартира недалеко от моря
$547,755
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Район Неот Ашкелон 3 отремонтированные комнаты, которые можно конфисковать
$334,271
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
A great 3-room apartment with parking and storage in the Pivko project in the most desired n…
$986,651
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Квартира 2 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 2
Площадь 59 м²
район Неве Дкаим новая светлая 2 комнатная квартира
$337,080
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 123 м²
В Барнеа просторная 4 комнатная квартира
$501,407
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 151 м²
В Барнеа продается и переоборудована 5-комнатная квартира с видом на море
$786,520
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
красивая 4-комнатная квартира с видом на море, красивое здание
$514,047
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 194 м²
В Барнеа просторный садовый уровень
$533,710
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
В районе Неот Ашкелон сдаются 4 комнаты 3800 шек под арест
$398,878
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 141 м²
Марина Дашкелон, роскошная 5-комнатная квартира с прекрасным видом на море
$983,150
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Квартира 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
$1,10 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
великолепный пентхаус для получения дополнительной информации Ави
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 спален
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
6 room duplex garden in the north Tel-Aviv. Located in the new Lamed neighborhood, a new,…
$3,16 млн
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Афридар 5 комнат недалеко от моря, недавняя и просторная инвестиция
$640,452
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$1,06 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81 млн
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Квартира 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
$1,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
В Барнеа красивый 4-х комнатный современный тренажерный зал на верхнем этаже здания
$528,092
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Южном округе

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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