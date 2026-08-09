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Квартиры в Нетании, Израиль

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пентхаусы
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122 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Здание в стадии строительства - центр города Нетания в 10 минутах ходьбы от Кикара и моря. О…
$699,300
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,41 млн
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Квартира 6 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Роскошная квартира на продажу в Нетании на линии фронта центра города! Квартира с частным сп…
$3,46 млн
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,00 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,19 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Квартира на продажу в Нетании! В Nof Hataylet, район Nat600, квартира 130 м2, очень просторн…
$1,29 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 147 м²
Специальный инвестор. 4 номера - 147 м2 полностью отремонтированы. 2 ванные комнаты. Очень б…
$899,100
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,05 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Живое совершенство в Нетании! Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальны…
$2,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 138 м²
YR YAMIM – стоящее здание рядом с морем и торговый центр. 4 номера - 138м2 + балкон 12м2. От…
$1,38 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,24 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Отличное дело! Большие 5 комнат с террасой 25 м2. Вид на море. 3 ванные комнаты + 3 туалета.…
$1,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
RUE REZNIK - PARK FACE Недавнее 4-комнатное здание - 120 м2 с балконом 12 м2 Большой погреб …
$982,350
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,14 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 148 м²
Живое совершенство в Нетании! Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальны…
$2,22 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Недавнее здание - 4 комнаты 107 м2 + балкон. Открытый вид. Рядом с удобствами и торговым цен…
$815,850
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$955,710
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,50 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,25 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Квартира на продажу в Нетании! В Nof Hataylet, район Nat600, квартира 130 м2, очень просторн…
$1,43 млн
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 161 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$2,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Проект Sun Garden - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном…
$1,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,29 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Очень хорошее место. Красивый бизнес-мини-пентхаус 5 штук с очень большой гостиной. Хорошая …
$1,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Ссылка: NT 216 Район Парк Хаям. Высоко стоящий проект с роскошным лобби 4 лифта Подземная па…
$1,01 млн
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Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
• Квартира продается меблированной и полностью оборудованной Mamad (безопасная комната) • Со…
$762,570
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Пентхаус 6 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 186 м²
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятс…
$2,29 млн
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Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Пентхаус 140 м2 с террасой 120 м2. Лифт, парковка включена. Квартира полностью отремонтирована
$1,17 млн
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Параметры недвижимости в Нетании, Израиль

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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