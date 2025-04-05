Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетивот
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Нетивот, Израиль

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Нетивот, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетивот, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Останавливаться! Продается новая 4-комнатная квартира в Нетивоте, построенная год назад. 94…
$418,541
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Нетивот, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетивот, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Reference: NV 105 Quartier: Maarav, Yossef Abou 5 mini-penthouse parts including Mamad Surfa…
$589,890
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нетивот, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетивот, Израиль
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Нетивот Проект Новый район Рамот Йорам Проект включает в себя 18 зданий. Есть два типа здан…
$353,934
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов