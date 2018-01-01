Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия

Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
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Квартиры в новом комплексе на берегу океана.
ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет
Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.).
Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу.
Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг.
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- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
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