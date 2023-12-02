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Продажа новостроек в Kec Ampenan

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Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€268,531
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы на «инстаграмом» берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории есть большой бассейн с океанической водой. Виллы созданы с полным уютом и минимализмом. На каждой вилле есть собственный бассейн. Приобретение вилл возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Прогноз роста стоимости недвижимости на 30%.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от
€125,000
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м. Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью. Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
€229,514
Сдача в: 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные ценности для клиента, который объединил в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективные материалы с технологиями и высокими стандартами качества. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта ULUWATU —  эксклюзивное место, сочетающее природную красоту и самые привлекательные пляжи на острове Бали. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давно стало синонимом райского отдыха в тихом тропическом уголке. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-голубыми водами и белым песком, панорамы с вершин одного из самых красивых островов в мире.  На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует ее долговечность и устойчивость На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. В каждой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления в процессе сна, и премиальная техника. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала на всю высоту комнаты. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами и видами, с которой открывается незабываемый вид на закаты ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР,  СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН,  ОБОРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕННОСТЬ,  УКОМПЛЕКТОВАН МЕБЕЛЬЮ, ВСТРОЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРИТОРИЯ  Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold
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Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
€326,093
Площадь 74–246 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца. В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin. Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода. Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания: - 5-звездочный персональный консьерж-сервиc - Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool) - Тренажерный зал и Wellness-centre - Детский клуб - Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Seraya, Индонезия
от
€401,650
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла Личный бассейн Живописная терраса 3 спальни 1 гостиная Площадь: Площадь участка - 300 м² Здание - 125 м² Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия оплаты и владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет 
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Wana Giri, Индонезия
от
€192,792
Площадь 82–158 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира с идеальной локацией на пересечении самых популярных районов Бали - Берава и Семиньяк. Квартиры в жилом комплексе KIARA OCEAN PLACE представлены современными уютными планировками (82-158 кв.м.) с полной отделкой «под ключ». С доступной рассрочкой на 16 месяцев. Для жителей комплекса доступен тренажерный зал, бассейн, бизнес-центр и бар у бассейна. Также в нескольких минутах ходьбы доступны известные пляжные клубы, такие как Café Del Mar и Potato Head Beach Club. Квартиры расположены в идеальном живописном месте с социальной инфраструктурой, что гарантирует годовой доход 10-15%. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€229,514
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€122,101
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %) Окупаемость - 4 года Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 135 000 $ Цена продажи: 168 750 $ Прибыль: 33 750 $ (25 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: июнь 2025 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Wana Giri, Индонезия
от
€321,320
Площадь 81–162 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира в уникальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE BERAWA в популярном районе Бали - Берава. Особенностью комплекса является самый большой бассейн в мире, 190 метров на крыше. В квартире установлена система «умный дом». Готовая отделка «под ключ» с дизайнерским ремонтом и мебелью. С первоначальным взносом 30%. Также в квартирах на балконе расположен личный джакузи. Приемущества приобретения квартиры: - 500 метров от топовых пляжных клубов - Atlas и Finns - Сверхвысокий потенциал роста стоимости апартаментов в процессе строительства 40-70%. - ROOFTOP инфраструктура более 5000м2 - Доходность от сдачи недвижимости в аренду 11-15% годовых в течение первых трех лет. На территории комплекса предусмотрено все необходимое для жизни: места для отдыха и работы, фитнес-центр, SPA, несколько ресторанов и баров, в том числе ресторан с фьюжн-кухней от лучших шеф-поваров. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла MOA RESORT
Вилла MOA RESORT
Canggu, Индонезия
от
€546,243
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Современная вилла MOA RESORT расположена в популярном районе Чангу. От Вилл легко добраться до BERAWA и BATU BELIG и имеет легкий доступ к UBUD, SEMINYAK, PETITENGET и к АЭРОПОРТУ. Вилла окружена рисовыми полями и зеленой природой. Вилла представлена современной просторнной планировкой 270 кв.м. С отделкой "под ключ" с доступным первоначальной беспроцентной рассрочкой 10%. Большие окна на вилле обеспечивают натуральное освещение всех комнат. Каждая вилла владеет собственным бассейном и садом. Чангу славится своей развитой инфраструктрой и пользуется популярность у всех возрастов, что обеспечивает инвестиционную привлекательность более 20% , окупаемость примерно за 6-7 лет. Удобства комплекса: - тренажерный зал, зона для занятия йогой, детская игровая площадка, коворкинг. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подреберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла PARQ FAMILY
Вилла PARQ FAMILY
Wana Giri, Индонезия
от
€139,545
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Семейные виллы на потрясающем острове Бали в культурной и развивающей столице с живописной природой Убуда. Виллы находятся в окружении тропических джунглей, на большой территории 8 000 кв.м. Здесь есть все необходимое для развития вашего ребенка: от творческих студий до олимпийского бассейна и теннисного корта. Виллы сдаются с полным готовым дизайнерским ремонтом и мебелью. На каждой вилле есть собственный бассейн. Прирост стоимости в ближайшие 3-4 года на 30%. Идеально для проживания или сдачи в аренду с годовым доходом 15%. Комплекс обладает очень богатой инфраструктурой для детей и взрослых: - Танцевальные, вокальные, художественные студии. - Рестораны, кафе, фитнес, йога, студия красоты, коворкинг. - Теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, волейбол. Район очень развит социальной инфраструктурой и образовательными учреждениями. Виллы пользуются спросом посуточной аренды. В месяц заработок составляет около 2500$. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Индонезия
от
€238,695
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! UMALAS PREMIER PROJECT - это 30 современных вилл в живописном районе Умалас. Виллы с пассивным доходом в размере 17-24% годовых с отделкой «под ключ». Есть возможность выбрать отделку из трех вариантов: серый, светлый и минимализм. На вилле есть собственны бассейн, два кабинета для комфортной работы, парковочное место. Идеально подойдет для сдачи в аренду благодаря своей локации. Здесь тихий и уютный район, окруженный зеленью. Эта виллы будет работать на вас долгие годы. С минимальным первоначальным взносом 25%. Инфраструктура комплекса включает в себя международную школу, детский сад, крупный теннисный центр, супермаркеты и самые известные пляжи на Бали (Брава, Бату Болонг, Нелаян).   Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах на Бали! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€112,921
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€319,742
Агентство: TRANIO
Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан. Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса: Кафе Зона коворкинга «Умный дом» Детский клуб Прачечная Гольф-кары Парковка Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника ТВ Преимущества Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления Расположение и объекты поблизости Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.
Жилой комплекс SUNNY APART III
Жилой комплекс SUNNY APART III
Canggu, Индонезия
от
€165,250
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Жилой комплекс SUNNY APART II
Жилой комплекс SUNNY APART II
Canggu, Индонезия
от
€165,250
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Canggu, Индонезия
от
€206,563
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 35 895 $ (11 %) Окупаемость - 6,2 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 225 000 $ Цена продажи: 292 500 $  Прибыль : 67 500 $ (+30%) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства - Июнь 2025 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет
Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Canggu, Индонезия
от
€527,882
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в год $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 104 057 $ (14%) Окупаемость - 5,3 года  Доход от покупки и продажи виллы: Цена покупки: 575 000 $  Цена продажи: 777 000 $ Прибыль: 202 000 $ (35%) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold  29 лет Окончание строительства: август 2024
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Canggu, Индонезия
от
€116,593
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Агентство по охране окружающей среды США, США. Находий в нескольких минутах от пляжа, медийных цен, кендифитерох, кентоверских. В квартире 4 этажа, стиль с авиационами мотиви в отделке, прекная стенаймень санузель и кух. Он стоится как капитальное задание, лишено страдиционны недзостков жиля. Здесь будет приатно установитья в любую погоду, сейчас или черес десять лет. Он должен быть в порядке, в том числе 5-летней гарантий на страунител. Особености и характеристики: 1 кровать | 1 Ванная Закрытая гостина и столовайя Площадь участка: 400 м2 Жилая прощадь: 36-69 м2 Правит на землю: Аренда Здание: 4-этажное Меблировка: Меблирована Год постройки: Март 2023 – Март 2024   Аренда: 30 лет ( гарантированное средство ) Доступно в 3 единицах
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Canggu, Индонезия
от
€191,874
Сдача в: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса. Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет. Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $ Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $  Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет  Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника  Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности  
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€321,320
Площадь 105 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединиться и побыть с природой наедине. Преимущества комплекса: - Внутренняя инфраструктура включает в себя круглосуточную охрану и обслуживание клиентов. - Лучшие пляжные клубы, рестораны и бутики Бали находятся в нескольких минутах ходьбы. - Расстояние до пляжа Берава составляет всего 300 метров. Самый минимальный первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Canggu, Индонезия
от
€266,236
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€196,464
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %) Окупаемость - 5 - 10 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 214 000 $ Цена продажи: 340 260 $ Прибыль: 126 260 $ (59 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Индонезия
от
€275,417
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м.). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная техника, мебель, посуда и текстиль. Здесь открывается панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Лучшая инвестиция с минимальным первоначальным взносом 25%. Гарантия годового дохода - 13-20%. В пешей доступности социальная инфраструктура: кафе, рестораны, супермаркеты, клубы, бары. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам на Бали!  Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Canggu, Индонезия
от
€128,528
Площадь 58–108 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни. Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%. Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%. Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Canggu, Индонезия
от
€211,153
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур 🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка. Звоните или пишите на Востап
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€123,329
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, вилы с 2-5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Мини-кинотеатр Паркинг Срок строительства комплекса - 20 месяцев. Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет. Преимущества Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года Средняя доходность - 15% Расположение и объекты поблизости Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности. До пляжа можно доехать за 12-15 минут.
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 350 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
€367,222
Площадь 98–134 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывается магический вид на рисовые поля и закат. С первоначальным взносом 50% и беспроцентной рассрочки на год. Здесь вы по-настоящему сможете уединиться с природой и почувствовать всю магию острова Бали. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Бассейн; - Паркинг; - Охраняемая территория 24/7; - Зоны для медитации и йоги; - Ландшафтный дизайн. Рядом вся необходимая инфраструктура: - уютные кафе и лучшие рестораны; - детские сады; - спортивные клубы и пляжные резорты. Каждый год рост стоимости аренды на Бали увеличивается на 15-20%. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла SUNNY RESIDENCE
Вилла SUNNY RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
€459,028
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SUNNY RESIDENCE - комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. В 6 минутах от пляжа Самсара и 7 минут до пляжа Пантай. Виллы с разными просторными планировками с 3-4-5 спальнями от 186 до 275 кв.м. С лучшей мебелью и дизайнерским ремонтом. Здесь вы можете наблюдать панорамный вид на живописную природу. Стабильный годовой доход 13-20% ROI. С первоначальным взносом 50%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Canggu, Индонезия
от
€321,320
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: Samahita Group
Апартаменты   Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Вид на город или океан 1 спальня Бассейн Фитнес центр Площадь: Здание - 81 м² Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 250 $ Загрузка - 75 % Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %) Окупаемость - 7-10 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 350 000 $ Цена продажи: 450 000 $ Прибыль: 100 000 $ (28 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: июнь 2025 г. Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€164,439
Агентство: TRANIO
Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжным клубом; подземная парковка; бассейны. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 13% в год. В цену входит мебель, техника и декор. За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $. Расположение и объекты поблизости В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.
Апарт - отель Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Апарт - отель Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Canggu, Индонезия
от
€127,610
Площадь 42 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Seraya, Индонезия
от
€148,725
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Апартаменты Индивидуальный бассейн Терраса 1 спальня Площадь: Апартаменты - 45 м² Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€335,090
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 52 866  $ (14,8 %) Окупаемость - 7,3 лет Прибыль : 90000 $ (25%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства - построен Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€758,306
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бату Болонг, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€328,878
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Кафе - 2 минуты Пляж - 6 минут Пляжный клуб - 10 минут
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Seraya, Индонезия
от
€449,847
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла Индивидуальный бассейн Вид на океан 1 спальня Площадь: Площадь участка - 250 м² Здание - 100 м² Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Индонезия
от
€188,201
Площадь 60–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€2,93 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные виллы с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасами на крыше и бассейнами 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубом, кафе и ресторанов. Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Вилла Tanah Barak
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€330,500
Сдача в: 2024
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект! Шикарная локация! Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость! Дневная ставка: +10% в год Заполняемость: +16% в год Выручка: +25% в год Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа- салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов. Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и строительства. Мы предоставляем: гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную обработку и общие дефекты. Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат безопасное и комфортное проживание. Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и просторной гостиной. Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл. Идеально подходит для бизнеса и для жизни! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Canggu, Индонезия
от
€151,479
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Franz
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %) Окупаемость - 6 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Вилла NILA RESIDENCE
Вилла NILA RESIDENCE
Canggu, Индонезия
от
€467,291
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы в премиальном комплексе NILA RESIDENCE в самом процветающем районе Бали - Чангу. Район Чангу является самой желанной локацией среди туристов. Здесь много развитой и социальной инфраструктуры, пляжи для серфинга. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций, ежегодный рост на 10-15%. Комплекс построен из 19 премиум вилл в европейском стиле с разными планировками 2-3-4-6 спален. В пяти минутах от пляжа. Виллы полностью меблированные, с современными удобствами «под ключ». На каждой вилле расположен собственный бассейн. Виллы построены из высококачественных строительных материалов. Приобретение возможно с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Вблизи от вилл расположено все необходимое для комфортного проживания: рестораны, кафе, школы, популярные пляжи. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€169,840
Площадь 50 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры на самом красивом берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории комплекса будет грандиозный бассейн-лагуна размером 40*50 м. Квартиры созданы с полным уютом и минимализмом. Приобретение квартиры возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой валюте, которая ему удобна. Застройщик переводит деньги раз в три месяца. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€164,439
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 12% в год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с клубами и школой, в 35 минутах езды от международного аэропорта.
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€137,032
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Удобства и оснащение в доме сантехника grohe системы вентиляции и кондиционирования daikin матрасы king koil мебель teak wood австрийская фурнитура blum Преимущества Гарантия строительства на 5 лет Высокий доход от сдачи в аренду Компания застройщик поможет с управлением недвижимостью План оплаты: 50% - после подписания контракта 5% - в течение 6 месяцев от подписания договора 25% - по окончанию строительства Расположение и объекты поблизости Всего 4 минуты до пляжа Бату Болонг. Рядом есть магазины, кафе, рестораны, спортклубы, международная школа и многое другое.
Вилла DESA HUTS
Вилла DESA HUTS
Wana Giri, Индонезия
от
€160,660
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - август 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Возможна установка системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами. Пляж Берава - 7 минут езды Оздоровительный клуб - 4 минуты езды Пляжный клуб - 6 минут езды
Жилой комплекс CASA PETAK
Жилой комплекс CASA PETAK
Canggu, Индонезия
от
€228,596
Площадь 95–236 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне. CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу. Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс THE TAMORA
Жилой комплекс THE TAMORA
Canggu, Индонезия
от
€153,894
Площадь 36–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 200 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Жилой комплекс EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Жилой комплекс EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Wana Giri, Индонезия
от
€2,07 млн
Площадь 755–1 050 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс с шикарными вилами EXCLUSIVE VILLA COLLECTION расположены в Бераве, самом популярном на Бали. Виллы с просторными планировками: THE ATMAN - 755 кв.м. Идеально для тех, кто ищет простора, роскоши и покоя. THE SAMADHI - 1 050,00 кв.м. Для тех, кто ищет блеска и безмятежности. Дизайн интерьера оформлен с использованием экзотических элементов. Частные бассейны, террасы на крышах и изысканные открытые жилые пространства. Доступна рассрочка на 18 месяцев. ROI 12 - 15%. Погрузитесь в атмосферу наслаждения и безмятежности благодаря легкому доступу к пляжу. Наслаждайтесь закатом с видом на океан и приводите в порядок разум, душу и тело. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла ASAI VILLAGE
Вилла ASAI VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
€693,132
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Многофункциональные виллы ASAI VILLAGE с собственной инфраструктурой, в двух минутах от пляжа Джимбаран. Джимбаран Хилл — один из самых перспективных районов Бали. Тихий, вдали от загруженных дорог. Рядом только дорогие гостиницы мирового класса и элитные виллы. Виллы представлены современными планировками с полной отделкой «под ключ» с собственным бассейном и зоной отдыха. Также виллы, оборудованные зоной для комфортной удаленной работы. Право аренды на 25 лет с возможностью продления до 97 лет. Инфраструктура: - СПА; - Бассейн; - Бар; - Ресторан; - Массажный кабинет; - Фитнес-зал; - Храм. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости на Бали! Консультация БЕСПЛАТНО! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клуб - 4 минуты Оздоровительный клуб - 7 минут Кафе - 7 минут
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Canggu, Индонезия
от
€238,695
Сдача в: 2025
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: Magnum Estate
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Кангу, в 500 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом! В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений. Предложение о назначении от инвестора, цена $ 60 000 ниже, чем у разработчика Magnum Residence Berawa. Объект имеет очень хороший потенциал роста цен! Есть задержка до конца строительства. Любая форма оплаты. Удаленная транзакция возможна. WhatsApp
Жилой комплекс SUNNY APART I
Жилой комплекс SUNNY APART I
Canggu, Индонезия
от
€165,250
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали. Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг. Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Canggu, Индонезия
от
€211,153
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур Свяжитесь по WhatsApp  🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
€206,563
Площадь 75–213 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площадь комплекса составляет 15 га, на которых будут расположены рестораны, кафе, магазины, торговый центр, пекарня, коворкинг, спа, спортивный комплекс, школа, детский сад, инфинити бассейн с океанической водой, вертолетная площадка, конюшня, а также детские и спортивные площадки.
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€183,611
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Suom
Апартаменты 1 этаж 1 спальня Терраса с собственным садом Площадь: Апартаменты - 71 м² Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 39 600 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 28 080 $ (14%) Окупаемость - 7-10 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 3 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и панорамным видом. Резиденция располагает кинотеатром под открытым небом, баром и зоной барбекю, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Высокие арендный доход - 12% годовых. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Берава, рядом в клубами и школой.
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Canggu, Индонезия
от
€243,285
Площадь 71–154 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна. Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%. В окружении комплекса расположено множество удобств: - Самый популярный пляж Бали в 750 метрах; - 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы; - 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой - 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса - Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах. Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€319,742
Агентство: TRANIO
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше. Высокий потенциал доходности и перепродажи. Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%. Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей. Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€115,107
Агентство: TRANIO
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Сдача: 50 квартир первой фазы будут готовы в сентябре 2023 года, вторая фаза — отель не под продажу в 2024 году. Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в мезонине, ванную комнату. Удобства и оснащение в доме Интернет Кондиционеры ТВ Стиральная и сушильная машины Кухонная бытовая техника (электрическая плита, вытяжка, холодильник, микроволновая печь, кулер) Преимущества Расчётный срок окупаемости: 7 лет. Предоставляется аренда на 30 лет с гарантированным продлением по рыночной стоимости. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Чангу, 300 метров до побережья, рядом с 4 пляжами и известными пляжными клубами. Популярный район среди иностранных экспатов, приезжающих на Бали на долгий срок из-за более тихой атмосферы, живописных пейзажей с рисовыми террасами и видом на Индийский океан.
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Canggu, Индонезия
от
€151,479
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %) Окупаемость - 6 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€100,068
Площадь 43–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024 Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США  
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Бату Болонг, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€292,336
Агентство: TRANIO
Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты: уход за домом и территорией уплата налогов предоставление отчётов по доходности обслуживание гостей, консьерж-сервис охрана 24/7 заполняемость 80-90% Особенности квартир 1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса. 2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона. Удобства и оснащение в доме сантехника Grohe системы вентиляции и кондиционирования Daikin матрасы (США) King Koil мебель Teak Wood австрийская фурнитура Blum Преимущества В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду 12% прибыли гарантированы по договору окупаемость 5-6 лет прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании) швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления) гарантия на строительство - 5 лет Расположение и объекты поблизости До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.
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