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Продажа новостроек в Kabupaten Lombok Tengah

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Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
Сдача в: 2027
Агентство: Alesinvest Group
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.  Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства. Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста. Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии. Сервис и инфраструктура: Ботанический сад Медицинская клиника Международная школа Рестораны и кафе Общественный центр Йога-ретрит Паркинг Приватные бассейны Охрана и видеонаблюдение
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров. Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Sengkol, Индонезия
от
€81,225
Площадь 33–116 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории. Комплекс представлен 78 первоклассными апартаментами с 1,2 и 3 спальнями в 12 различных размерах и планировках, оснащенными всеми удобствами современного жилого комплекса. Великолепно оформленные в тропической минималистической средиземноморской и индонезийской тематиках, апартаменты отвечают широкому спектру вкуса и стиля своих жителей. Вся недвижимость сдается с отделкой и меблировкой. Каждый владелец апартаментов имеет возможность проживания и получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду. ROI более 12%, ежегодный прирост капитала в данном районе на данный момент составляет 20%. Сервис и инфраструктура:  Тренажерный зал Центр здоровья и СПА Коворкинг 25 метровый панорамный бассейн Зона для медитации и йоги с видом на океан Зона для барбекю Тропический сад с ландшафтным дизайном Кинотеатр Ресторан Бар у бассейна Подземный паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7
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Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Bumbangku, Индонезия
от
€251,000
Площадь 372 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие. Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма. Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной  индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией. Сервис и инфраструктура: 24 бассейна Собственный пляж Конюшня на территории Сад органических фруктов и овощей Поле для стрельбы из лука Гончарная мастерская Кулинарные мастер-классы Ресторан СПА и оздоровительный центр Зона для медитации и йоги Паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сервис пятизвездочного отеля
Жилой комплекс Casa Anna
Жилой комплекс Casa Anna
Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций. Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа. Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка. Сервис и инфраструктура: Частный бассейн Паркинг Зона для медитации и йоги Зона барбекю Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сад с ландшафтным дизайном Ресторан и бар
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