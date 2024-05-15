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Вилла Новостройка

Байя, Венгрия
от
$223,948
;
Вилла Новостройка
1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23250
ID новостройки на Realting
In CRM: 3372
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Венгрия
  • Область / штат
    Северный Альфёльд
  • Район
    медье Бач-Кишкун
  • Город
    Bajai jaras
  • Город
    Байя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Перевод
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Местонахождение на карте

Байя, Венгрия

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Вилла Новостройка
Байя, Венгрия
от
$223,948
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2024
Застройщик
Unique real estate
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