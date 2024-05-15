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Вилла 2000

Kecskemeti jaras, Венгрия
Цена по запросу
;
19
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ID: 23249
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Венгрия
  • Область / штат
    Северный Альфёльд
  • Район
    медье Бач-Кишкун
  • Город
    Kecskemeti jaras

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

Местонахождение на карте

Kecskemeti jaras, Венгрия

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Вилла 2000
Kecskemeti jaras, Венгрия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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5
Застройщик
Unique real estate
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