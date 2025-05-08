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Квартиры с террасой в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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