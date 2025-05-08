Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vouliagmeni Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

двухкомнатные
5
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Вулягмени, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 72 кв.м., Статус объекта: Хорошее, Этаж: 3-й…
$370,366
Оставить заявку
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти