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Жилье в периферийной единице Тасос, Греция

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Thassos Municipality
82
Тасос
12
Лименария
3
96 объектов найдено
Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11119 - Дом для продажи в Тасосе Микрос Принос за 40 000 евро Эксклюзи…
$46,994
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11812 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 135 000 евро. Эта 90,0…
$156,802
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Дом в Скала Марион, Греция
Дом
Скала Марион, Греция
Имущественный кодекс: 11877 - Дом для продажи в Тасос Скала Марион за €190 000. Это 114.00 к…
$223,563
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11811 - Дом для продажи в Тасос Сотирас за € 140 000. Этот дом площадь…
$164,480
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Квартира 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11895 - Квартира для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 210 000 евро.…
$238,432
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Дом 5 спален в Каллирахи, Греция
Дом 5 спален
Каллирахи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11893 - Дом для продажи в Тасосе Каллирачи за 330 000 евро. Этот 220.0…
$376,640
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Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11616 - Дом для продажи в Тасос Лименас за € 560 000 Эксклюзивность. Э…
$635,818
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Имущественный кодекс: 11618 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000. Это 130.00 кв. м…
$117,485
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Дом 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11837 - Дом для продажи в Тасос Скала Сотирос за 520 000 евро. Этот 14…
$610,925
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11707 - Квартира для продажи в Тасосе Ормос Приноу за €180 000. Эта 60.00…
$211,474
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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Квартира 3 спальни в Панагия, Греция
Квартира 3 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11833 - Квартира для продажи в Тасос Панагия за 125 000 евро. Эта 90,0…
$142,999
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 222 000 евро. Эта кварт…
$260,818
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Дом 2 спальни в Потамья, Греция
Дом 2 спальни
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11863 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000 Эксклюзивность. Э…
$117,485
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Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11622 - Maisonette Продается в Thasos Chrisi Акти за 200 000 евро. Это…
$234,971
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Дом 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Дом 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Имущественный кодекс: 11867 - Дом для продажи в Тасос Скала Рачониу за 260 000 евро Эксклюзи…
$296,014
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Квартира 2 спальни в Potos, Греция
Квартира 2 спальни
Potos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1729 - Квартира на продажу в Тасос Потос за € 150.000. Это 97 кв. м. Кварт…
$255,528
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Дом в Принос, Греция
Дом
Принос, Греция
Имущественный кодекс: 11587 - Дом для продажи в Тасосе Принос за 58 000 евро. Это 50.00 кв. …
$68,142
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Квартира 1 спальня в Принос, Греция
Квартира 1 спальня
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11697 - Квартира для продажи в Тасос Ормос Приноу за € 128.000 Эксклюзивн…
$150,381
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Дом 2 спальни в Панагия, Греция
Дом 2 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11894 - Дом для продажи в Тасосе Панагия за € 142.000. Этот 89.00 кв. …
$163,713
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Квартира 2 спальни в Потамья, Греция
Квартира 2 спальни
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11840 - Квартира для продажи в Тасос Потамия за € 160 000. Эта 55.00 к…
$187,977
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Квартира 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код собственности: 11797 - Квартира для продажи в Тасос Скала Рачониу за 177 000 евро. Это 7…
$207,949
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Квартира 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11824 Квартира для продажи в Тасос Криси Акти за 350 000 евро. Эта ква…
$411,199
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11773 - Дом для продажи в Тасосе Криси Акти за 190 000 евро. Этот 75.0…
$223,222
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Квартира 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11745 - Квартира для продажи в Тасос Скала Рачониу за 198 000 евро. Эт…
$230,447
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Квартира 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11671 - Квартира для продажи в Тасос Криси Акти за 155 000 евро. Это 6…
$182,103
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11823 - Дом для продажи в Тасосе Алики за € 205.000 Эксклюзивность. Эт…
$235,289
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Традиционная резиденция в традиционном поселении Мегалос Принос в Тассосе. Он имеет площадь …
$173,530
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11815 - Дом для продажи в Тасос-Койнира за € 250 000. Этот 100 кв. м. …
$293,714
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Дом 1 спальня в Potos, Греция
Дом 1 спальня
Potos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11885 - Дом для продажи в Тасос Потос за 210 000 евро. Это 75.00 кв. м…
$244,625
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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