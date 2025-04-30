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Квартиры в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
24
Тасос
11
Лименария
3
Квартира Удалить
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27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тасос, Греция
Квартира 2 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
$176,426
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11746 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 143.000. Это 38 кв. м…
$162,989
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Квартира 4 комнаты в Тасос, Греция
Квартира 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 64 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Дуплекс располо…
$188,613
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Квартира 1 спальня в Скала Сотирос, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11607 - Квартира для продажи в Thasos Skala Sotiros за 150 000 евро. Эт…
$156,978
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 217 000 евро. Это 65 кв…
$246,781
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Квартира 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11643 - Квартира для продажи в Thasos Skala Rachoniou за 155,000 евро. …
$162,210
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Квартира 1 спальня в Принос, Греция
Квартира 1 спальня
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11697 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за эксклюзивность € 103…
$108,827
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Квартира 2 комнаты в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
$245,280
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат
Тасос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Thassos, Center: For sale bright building 450 sq.m. facade on the ground floor of 4 levels w…
$736,071
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Квартира 2 спальни в Скала Сотирос, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11610 - Квартира для продажи в Thasos Skala Sotiros за 195,000 евро. Эт…
$204,071
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Квартира 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11711 - Квартира для продажи в Тасос Криси Акти за €220 000. Это 72 кв…
$249,579
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Квартира 2 спальни в Лименария, Греция
Квартира 2 спальни
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1729 - Квартира на продажу в Тасос Потос за € 150.000. Это 97 кв. м. Кварт…
$199,791
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Квартира 3 комнаты в Потамья, Греция
Квартира 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Thassos, Skala Potamias: 111sqm maisonette for sale. under construction (Minimal Constructio…
$410,097
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Квартира 2 комнаты в Потамья, Греция
Квартира 2 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Thassos, Skala Potamias: 85 sqm maisonette for sale. under construction (Minimal Constructio…
$315,459
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Квартира 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11671 - Квартира для продажи в Thasos Chrisi Akti за 140 000 евро. Это …
$146,513
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11644 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 200 000 евро. Это 80 кв.…
$216,306
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11747 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 172.000. Это 50 кв. м…
$195,125
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Квартира 2 спальни в Лименария, Греция
Квартира 2 спальни
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Полуподвальная квартира 108 кв.м. в районе Лименария в Тасосе. Он имеет гостиную, две спальн…
$59,646
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11716 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за €180 000. Это 50 кв. м.…
$204,703
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Квартира 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11687 - Квартира для продажи в Thasos Chrisi Akti за 135,000 евро. Это …
$141,280
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Квартира 2 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Квартира распо…
$140,932
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11707 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за 153,900 евро. Это…
$161,059
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11714 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 140 000. Это 39 кв. м…
$159,214
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Квартира 1 спальня в Скала Сотирос, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11588-apartmentForsaleInthasosskalasotirosfor € 120.000.This45sq.m.m.apartment…
$125,582
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Квартира 2 спальни в Лименария, Греция
Квартира 2 спальни
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11681 - Квартира для продажи в Thasos Limenaria за 84,000 евро. Это 84 …
$87,908
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11604 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 180 000 евро. Это 92 кв.…
$188,373
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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