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Коттеджи с бассейном в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
25
Неос-Мармарас
5
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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
$1,44 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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