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Коттеджи с видом на море в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
25
Неос-Мармарас
5
Коттедж Удалить
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16 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Никити, Греция
Коттедж 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$365,310
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$772,654
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$782,807
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$625,828
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Коттедж 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$417,497
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$625,626
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$1,23 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
$2,09 млн
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,79 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$887,182
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Коттедж 5 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Коттедж 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,79 млн
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Коттедж 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$292,248
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Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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