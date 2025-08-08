Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
21
Неос-Мармарас
5
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Sithonia Halkidiki, этот исключительный, роскошный отдельный дом в 160 кв. сюжет. Его главно…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти