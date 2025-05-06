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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Пирей, Греция

Пирей
123
Municipality of Piraeus
122
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
11
Municipality of Keratsini Drapetsona
6
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$250,498
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 139 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$424,804
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$360,091
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Продается дуплекс площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$260,677
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$412,279
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Типы недвижимости в периферийной единице Пирей

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Пирей, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
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