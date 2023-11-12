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Квартиры в периферийная единица Пирей, Греция

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123 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus. Fully renovated, with a parking and a storage space. 
€310,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation:  Bright …
€135,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
One-bedroom apartment for sale in Piraeus. 
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Available listings for sale in the building. Prices upon request 1st Floor apartment : 10…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Agios Ioannis Renti, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment in Piraeus County in Rentis area. Located near the school and a beauti…
€180,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
€137,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€300,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€175,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€265,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€140,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€97,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается потрясающая 2-комнатная квартира на Афинской Ривьере, расположенная менее чем в 5 …
€577,500
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€600,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€510,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€375,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 109 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€530,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€270,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Drapetsona, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Drapetsona, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5
The maisonette is located on the 5th and 6 floors. There is a possibility to chose materials…
€280,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 5
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
€250,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€985,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€530,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
The apartment is located on the elevated ground floor.
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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