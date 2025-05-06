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Квартиры с террасой в периферийной единице Пирей, Греция

Пирей
123
Municipality of Piraeus
122
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
11
Municipality of Keratsini Drapetsona
6
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13 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с гаванью, Пирей, Греция Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом ком…
$520,142
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Пирей, Греция Предлагаются меблиров…
$146,717
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 9
Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция Предлагаются ап…
$282,957
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом со станцией метро и всей необходимой инфраструктурой, Пирей, Греция …
$271,698
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция Новый жилой комплекс ква…
$140,438
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 6
Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция Предлагаются студии с обслуживание…
$124,834
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 6
Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция Предлагаю…
$116,287
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция Предлагаются светлые апартаменты в новой …
$344,334
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция Пред…
$255,396
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция Предлагаются квартиры с бал…
$275,663
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 9
Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция Предлагаются меблированны…
$400,357
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция Предлагаются новые квартиры с …
$114,431
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом со станцией метро и портом, Пирей, Греция Предлагаются квартиры и дв…
$326,038
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Типы недвижимости в периферийной единице Пирей

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Пирей, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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