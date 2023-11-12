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Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Пирей
Жильё в периферийная единица Пирей, Греция
Пирей
173
Palaio Faliro
49
Chaidari
9
Municipality of Keratsini-Drapetsona
5
Keratsini
4
Korydallos
4
Agios Ioannis Renti
3
Nea Peramos
3
Skaramangas
3
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179 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
99 м²
5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
2
1
70 м²
4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
95 м²
4
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus. Fully renovated, with a parking and a storage space.
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
77 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
3
1
80 м²
3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation: Bright …
€135,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Municipality of Piraeus, Греция
2
1
43 м²
One-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
3
1
101 м²
1
Available listings for sale in the building. Prices upon request 1st Floor apartment : 10…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Agios Ioannis Renti, Греция
3
1
70 м²
1
Two-bedroom apartment in Piraeus County in Rentis area. Located near the school and a beauti…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Palaio Faliro, Греция
1
36 м²
7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
100 м²
3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
50 м²
2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
1
90 м²
3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
89 м²
4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
112 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
67 м²
5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€97,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
3
136 м²
Продается потрясающая 2-комнатная квартира на Афинской Ривьере, расположенная менее чем в 5 …
€577,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
114 м²
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
2
85 м²
2
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
1
76 м²
2
Скоро появится новый современный проект в Вуле, Афины! Прибрежная зона Вулы быстро развивает…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
4
1
109 м²
1
Продается квартира площадью 109 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
78 м²
3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Drapetsona, Греция
3
1
74 м²
5
The maisonette is located on the 5th and 6 floors. There is a possibility to chose materials…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
76 м²
5
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
76 м²
4
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
76 м²
3
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
76 м²
2
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
76 м²
1
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4
2
155 м²
3/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€985,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
107 м²
2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Municipality of Piraeus, Греция
3
2
91 м²
1
€250,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Пирей
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