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Квартиры в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$338,540
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция

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