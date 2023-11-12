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Виллы в периферийная единица Фокида, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agii Pantes, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Дельфы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
€750,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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