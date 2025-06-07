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Виллы с видом на море в периферийной единице Фокида, Греция

Delphi Municipality
9
Dorida Municipality
6
Municipal Unit of Galaxidi
4
Municipal Unit of Tolofona
4
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Delphi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фокида, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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