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Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Магнисия
Жильё в периферийная единица Магнисия, Греция
South Pilio Municipality
13
Волос
9
Zagora - Mouresi Municipality
4
Неа-Иония
3
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27 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
6
2
170 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
4
2
175 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
€330,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tsangarada, Греция
9
2
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€790,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
9
4
300 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
4
2
118 м²
2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
5
3
270 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
1
383 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Stagiates, Греция
4
2
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
4
2
103 м²
1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makrinitsa, Греция
9
1
314 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
1
400 м²
1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
8
3
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€275,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
3
1
138 м²
1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€185,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
7
3
289 м²
1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
3
1
60 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€120,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
4
2
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€380,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
5
332 м²
2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
€1,25 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
11
4
320 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
7
3
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
€550,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
10
4
520 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lavkos, Греция
4
1
100 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
1
210 м²
1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
7
3
260 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
8
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,47 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Анхиалос, Греция
14
4
430 м²
3
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€240,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Типы недвижимости в периферийная единица Магнисия
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Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция
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