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Жильё в периферийная единица Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
13
Волос
9
Zagora - Mouresi Municipality
4
Неа-Иония
3
27 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
€330,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tsangarada, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tsangarada, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€790,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anilio, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Stagiates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makrinitsa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€275,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€185,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с furnishings в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€380,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lavkos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с furnishings в Волос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,47 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€240,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в периферийная единица Магнисия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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