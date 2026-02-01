Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Магнисия
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в периферийной единице Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Волос
11
Municipal unit of Argalasti
8
57 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$116,459
Дом 3 спальни в Милиес, Греция
Дом 3 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Фантастическая возможность приобрести эту фантастическую отдельно стоящую виллу, расположенн…
$931,064
Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$375,184
Таунхаус в Неа-Иония, Греция
Таунхаус
Неа-Иония, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
$372,883
Коттедж 4 комнаты в Милиес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Милиес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$386,245
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,10 млн
Коттедж 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$351,132
Дом 4 спальни в Almyros Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Almyros Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Идеально расположенная пляжная вилла / дом в приморской Магнитии с потрясающим видом на Эгей…
$469,066
Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$444,767
Вилла в Милина, Греция
Вилла
Милина, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$140,694
Вилла в Аргаласти, Греция
Вилла
Аргаласти, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$322,424
Таунхаус в Милина, Греция
Таунхаус
Милина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$445,531
Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -2/2
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$468,980
Вилла в Портария, Греция
Вилла
Портария, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$990,472
Вилла 9 комнат в Волос, Греция
Вилла 9 комнат
Волос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$912,944
Дом 3 спальни в Визица, Греция
Дом 3 спальни
Визица, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$932,209
Вилла в Милиес, Греция
Вилла
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$386,908
Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$444,767
Коттедж 8 комнат в Аргаласти, Греция
Коттедж 8 комнат
Аргаласти, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$321,871
Вилла в Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$410,357
Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$187,271
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$140,453
Вилла в Ахиллио, Греция
Вилла
Ахиллио, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,46 млн
Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных …
$302,968
Таунхаус 7 комнат в Неа-Иония, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
$374,541
Коттедж 10 комнат в Неа-Иония, Греция
Коттедж 10 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$877,831
Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$737,378
Дом 4 спальни в Almyros Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Almyros Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Perfectly located beachfront villa/house in seaside Magnisia with stunning view to the Aegea…
$467,020
Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,03 млн
