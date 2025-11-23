Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Polygyros Municipality, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 55 кв.м. в районе Метаморфоси, Ситония. На первом этаже располож…
$209,778
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$337,974
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 72 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$269,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти