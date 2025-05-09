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Таунхаусы с видом на море в Polygyros Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Ватопеди, Греция
Таунхаус 6 комнат
Ватопеди, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$177,436
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Таунхаус 3 комнаты в Псакоудия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Псакоудия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$234,842
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Псакоудия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Псакоудия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 83 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$166,515
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$245,861
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$469,684
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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