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Таунхаусы с видом на горы в Polygyros Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$187,874
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Galatista, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Galatista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$183,283
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$186,668
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Gerakine, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$91,849
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на море
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