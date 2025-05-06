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Квартиры с видом на море в Polygyros Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Псакоудия, Греция
Квартира 1 комната
Псакоудия, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$87,169
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Квартира 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$338,540
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Gerakine, Греция
Квартира 3 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$244,377
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
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