Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Polygyros Municipality, Греция

однокомнатные
21
двухкомнатные
34
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Квартира 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Продаётся квартира на 2 этаже площадью 62 кв.м, расположенная в Каливес Полигиру, Халкидики.…
$221,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти